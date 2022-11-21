Albayrak Ailesini yalnız bırakmadılar...

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, dün Şişli'de bulunan City’s Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Batuhan Bostancı'nın cenazesi, Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine İnan Kıraç, Hüsamettin Özkan, Berna Yılmaz, Ali Dürüst ve Atasay Kamer gibi çok sayıda kişi katıldı. Abdurrahim Albayrak'ın üzüntüsünü paylaşan dostları ve yakınları acılı aileye başsağlığı dilediler.

Onur AYDIN