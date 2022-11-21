Güncel

Albayrak Ailesini yalnız bırakmadılar...

İş, siyaset ve cemiyet hayatının tanınmış simaları iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'nın cenaze törenine katılarak dostlarının acısını paylaştılar.

Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi
Albayrak Ailesini yalnız bırakmadılar...

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, dün Şişli'de bulunan City’s Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Batuhan Bostancı'nın cenazesi, Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine İnan Kıraç, Hüsamettin Özkan, Berna Yılmaz, Ali Dürüst ve Atasay Kamer gibi çok sayıda kişi katıldı. Abdurrahim Albayrak'ın üzüntüsünü paylaşan dostları ve yakınları acılı aileye başsağlığı dilediler.

Onur AYDIN

Batuhan Bostancı Abdurrahim Albayrak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Bostancı, son yolculuğuna uğurlandı!

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel Albayrak Ailesini yalnız bırakmadılar...

İş, siyaset ve cemiyet hayatının tanınmış simaları iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'nın cenaze törenine katılarak dostlarının acısını paylaştılar.

Davetler 'Oyunname II'ye imza günü...

İzlediği 2 bine yakın oyunu “Oyunname” adlı kitabında toplayan Tilda Tezman, ikinci kitabı “Oyunname II”’ye özel bir imza günü gerçekleştirdi.
Jet Set Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!

American Music Awards’ın kazananları dün gece yapılan görkemli törenle belli oldu.
Güncel Ailece bir arada!

Bettina Machler, oğlu Can Hakko, kızı Pia Hakko Yeşil ve torunu Lily June ile birlikte ailece eğlendikleri bir hafta sonu geçirdi.
Güncel Dostlarıyla Dubai'de...

Beyza Uyanoğlu, dostlarıyla çıktığı Dubai tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin Hattı Doktorlardan resim sergisi...

Kardiyolog Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Nişancı’nın pandemi döneminde başladığı resim çalışmaları “Doktordan Resim Sergisi” ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Güncel Albayrak’ın torunu hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti.

Magazin Hattı Ressam kardeşlerden sergi!

Ressam Yüksel Başaran Yıldız ve Han Keser kardeşler İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda eserlerini sergilediler.

Davetler 5. İstanbul Orchestra’Sion'da ödül gecesi!

5. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması Ödülleri düzenlenen özel geceyle sahiplerini buldu.

Caddeler Bebek ziyaretçileri...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Aslışah'ın yoga saati!

İkinci çocuğuna hamile olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, yoga yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.