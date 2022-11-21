Önceki gün Şişli'de bulunan bir AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı. İş, cemiyet ve siyaset hayatından birçok kişinin bulunduğu cenaze töreninde Albayrak ve Bostancı Aileleri taziyeleri kabul ettiler. Batuhan Bostancı, Eyüp Sultan Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. İş insanı Abdurrahim Albayrak’ın torunu olan Batuhan Bostancı 2007 yılında dünyaya geldi. Albayrak’ın kızı İlknur Albayrak Bostancı ile damadı Asil Bostancı'nın oğlu olan Batuhan Bostancı 15 yaşındaydı.