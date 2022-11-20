Albayrak’ın torunu hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Düşen gencin, Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı olduğu öğrenildi. Bostancı’nın cenazesi Nişantaşı’nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Acı haberi alan iş insanı Abdurrahim Albayrak ile ailesi ve Bostancı'nın arkadaşları hastaneye geldi.