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Aslışah'ın yoga saati!

İkinci çocuğuna hamile olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, yoga yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi
Aslışah'ın yoga saati!

Geçtiğimiz sene iş insanı Kaan Demirağ ile evlenerek mutluluğu yakayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Eylül 2021'de oğulları Cem'i kucaklarına almıştı. İkinci bebek için acele eden ünlü çiftten mutlu haber gelmişti. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslışah Hanım, yoga yaparak doğuma hazırlanıyor. Oğlu Cem'e hamileykende spor yapan Demirağ, günlük rutinlerinde spor ve yogayı eksik etmiyor. Evinde yoga yapan Aslışah Alkoçlar Demirağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anne adaylarına ilham oluyor.

Aslışah Alkoçlar Demirağ yoga

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