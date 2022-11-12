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Gençler için sahnedeler!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 20. Yıl Konseri için sahne hazırlıklarına başladı.

Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi
Gençler için sahnedeler!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 20. Yıl Konseri'i için sahne hazırlıklarına başladı. Birbirinden değerli isimler Ozan Doğulu ve Orkestrası eşliğinde Türkiye'nin ilk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş'in unutulmaz şarkılarını gençler için seslendirecek. Özel geceyede Ayşe Boyner ve Aslı Pamir'de yer alacak. Seslendirecekleri şarkı için şimdiden hazırlıklara başlayan ünlü isimler Denizbank Ana sponsorluğunda Maksimum Uniq Hall'de gerçekleştirilecek gece için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı ayşeboyner aslı pamir

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