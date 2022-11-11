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Sabancı'nın Bali turu...

Genç iş insanı İlhan Sabancı’nın eşi Pınar Sabancı, tatil için gittiği Bali'deki deneyimlerini takipçileriyle paylaştı.

Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma
Sabancı'nın Bali turu...

Yasa Holding Yönetim Kurulu Üyesi genç iş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, tatil için gittiği Bali'deki eğlenceli deneyimlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bali'de Ubud Maymun Ormanı'na giden Pınar Hanım, maymunların sevimli halleriyle eğlenceli zaman geçirdi. Bir maymunla selfie çekilen Pınar Sabancı, bu güzel anı sosyal medya hesabından paylaştı. Bir tapınakta arınmak için kutsal suya giren Sabancı, eşsiz deneyimlerini sosyal medya hesabından göstermeyi de ihmal etmedi.

İlhan Sabancı Pınar Sabancı,

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