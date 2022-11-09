Golf tutkunları sahada...

Tektaş Saatçilik ve Mücevher Grubu bünyesinde bulunan İsviçreli yüksek saatçilik markası Audemars Piguet, uzun yıllardır golf sporuna destek verip dünyanın çeşitli noktalarında turnuvalar düzenliyor. Türkiye’de ilki düzenlenen ve Tektaş Saatçilik Yönetim Kurulu Başkanı Shelly Ovadia ve Audemars Piguet Global Temsilcisi Simone Benvenuti ev sahipliğinde gerçekleşen Audemars Piguet Golf Turnuvası, Regnum Carya’da gerçekleşti ve iş ve cemiyet hayatından Nurten–Fikret Öztürk, Beyhan-Adil Benardete, İlker–Ayşen Erdoğan, Edip Soyak, Cemil Sönmez, Mehmet Aygün, Halil Bahçelioğlu, Murat Kader, Ali Kızıldağ gibi saat ve golf tutkunlarını bir araya getirirdi. Audemars Piguet Golf Turnuvası’nda, kazanan isimler Viladimir Niagi–Valery Subbotin ikilisi olurken, kupayı Fikret Öztürk takdim etti.

Hakan YAĞCI