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40. yıla anlamlı kutlama...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, moda merkezinde markasının 40. yılını kutladı.

Giriş: 08 Kasım 2022 Salı
40. yıla anlamlı kutlama...

Vakkorama’nın, 40. yılı tüm Vakko çalışanları, Hakko ailesi ve geçmişte emeği geçen iş ortaklarının katıldığı bir buluşmayla kutlandı. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko misafirlerle özel olarak ilgilendi. Markanın 40. yıl kutlamasında, Vakko kurucusu Vitali Hakko’nun Mehmet Ali Birand ve Ömür İlbaş Demir’in katkılarıyla oluşturduğu ‘Hayatım Vakko’ belgeselinin devamı niteliğindeki ‘Hayatım Vakko II’ belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi. Cem Hakko’nun, Vakko Genel Müdürü olmasıyla birlikte başlayan yeni yolculuğunun anlatıldığı belgeselde, Vakkorama çatısı altında yapılan; Sailing Cup, Dünya Offshore Şampiyonası, Pupa Yelken Yarışları, Dünya Aerobik Şampiyonası ve Vakkorama kültür matinelerine yer verildi. Belgeselin sonunda Vakkorama Kreatif Direktörü Can Hakko, babası Cem Hakko için duygularını ifade ettiği anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşma sonrasında Cem Hakko, temsili bir anahtarı Can Hakko’ya sunarak, “Zamanında babamın bana yaptığı gibi 40. yılında ben de Vakkorama’nın anahtarını oğluma devrediyorum.” dedi. Can Hakko, babasına ithafen “Tüm başarılarını hepimiz gururla izledik ve izlemeye devam ediyoruz. Senin gibi vizyoner, çalışkan bir liderimiz olduğu için çok şanslıyız. Ülkemize, çağının çok ötesinde değerli konsept bir mağaza ve birçok ilki getirdin. Tutkumuzun peşinden giderek, çok çalışarak ve asla vazgeçmeyerek hayallerimizi başarabileceğimizin yaşayan bir kanıtısın. Senin ideallerin ve başarılarının izinde çalışmak bizler için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Bize yol gösterdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Senin oğlun olduğum için çok gurur duyuyorum.”dedi.

Cem Hakko canhakko vakkoroma 40.yıl

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