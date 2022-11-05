Başarım Sensin Arkeoloji Müzesi’nde...

Üniversite öğrencilerine burs yardımında bulunan ve kariyer planlarında öğrencilere destek olan Başarım Sensin Derneği, muhteşem bir tarih ve kültür gezisine imza attı. Gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak amacıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen geziye iş, sanat ve cemiyet hayatının birçok ünlü ismi katıldı. Ünlü sanat ve tarih yazarı Serda Büyükkoyuncu’nun muhteşem anlatımıyla gerçekleştirilen bu tarih ve kültür gezisine Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, Figen Kıral, Çiğdem Hitay, Özge Sander, Meral Kosif gibi isimler katıldı. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder ve dernek yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı gezinin geliri, derneğin bünyesinde burs alan üniversite öğrencilerinin eğitim fonuna aktarılacak.