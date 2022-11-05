Güncel

Başarım Sensin Arkeoloji Müzesi’nde...

Başarım Sensin Derneği, üyeleriyle birlikte İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni gezdi.

Giriş: 05 Kasım 2022 Cumartesi
Başarım Sensin Arkeoloji Müzesi’nde...

Üniversite öğrencilerine burs yardımında bulunan ve kariyer planlarında öğrencilere destek olan Başarım Sensin Derneği, muhteşem bir tarih ve kültür gezisine imza attı. Gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak amacıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen geziye iş, sanat ve cemiyet hayatının birçok ünlü ismi katıldı. Ünlü sanat ve tarih yazarı Serda Büyükkoyuncu’nun muhteşem anlatımıyla gerçekleştirilen bu tarih ve kültür gezisine Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, Figen Kıral, Çiğdem Hitay, Özge Sander, Meral Kosif gibi isimler katıldı. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder ve dernek yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı gezinin geliri, derneğin bünyesinde burs alan üniversite öğrencilerinin eğitim fonuna aktarılacak.

Başarım Sensin Derneği Şule Argüder

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Başarım Sensin Arkeoloji Müzesi’nde...

Başarım Sensin Derneği, üyeleriyle birlikte İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni gezdi.
Güncel Alaton'dan Süer'e ziyaret...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, modacı dostu Özlem Süer'i ziyaret etti.
Güncel "Okyanusta kayboldu"

Talihsiz bir kaza ile hayata veda eden iş insanı Dilek Ertek, uzman ekipler tarafından okyanusta aranıyor.

Güncel İş dünyası yasta...

İş insanı Dilek Ertek Tahiti'de gemiden düşerek hayatını kaybetti.

Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, Pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Davetler Güneştekin'den 'Gâvur Mahallesi' sergisi!

Sanatçı Ahmet Güneştekin Gâvur Mahallesi adlı sergisini İzmir'de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life, Cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Güncel Hakko, Marmaris'te yarıştı!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen 33'üncü Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na katıldı.

Davetler Vardar'a sürpriz doğum günü!

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar turizm sektörünündeki hedeflerini anlattığı basın toplantısında yeni yaşını kutladı.
Güncel Dostlarıyla tatilde...

Genç iş insanı Allan Hakko dostlarıyla birlikte Danimarka'da yaptığı tatilinden eğlenceli kareleri takipçileriyle paylaştı.
Caddeler Caddelerde dolaştılar...

Maya Portakal Bitargil Bebek'te dolaşırken Ahu Orakçıoğlu'da AVM'de objektiflere yansıdı.

Güncel Boğaz'da kahvaltı!

İş dünyasının tanınmış simalarından Ralf Tezman, Mehmet Mutlu, Sinan Kosif ve Umut Özkanca bir araya gelerek Boğaz'da kahvaltı yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.