Dostlarıyla tatilde...

Yaklaşık iki senedir oyuncu Merve Oflaz'la aşk yaşayan iş insanı Allan Hakko, geçtiğimiz haftalarda HT Kulüp'ten Reşit Özet'e konuşarak ilişkilerini noktaladıklarını söylemişti. Ayrılık sonrası dostlarıyla tatile çıkan Hakko, soluğu Danimarka'da aldı. Kopenhag'da Niv-Romina Garih çifti ile eğlenceli bir tatil geçiren genç iş insanın Elisabet Mass'la da yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Ayrılığın ardından sosyal medyadan birbirlerini takip eden Allan Hakko ve Merve Oflaz birbirlerini takip etmeyi bırakmış ve Hakko bir arkadaşıyla poz vererek arkadışının 'Taze bekar' paylaşımını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.