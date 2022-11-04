Güncel

Dostlarıyla tatilde...

Genç iş insanı Allan Hakko dostlarıyla birlikte Danimarka'da yaptığı tatilinden eğlenceli kareleri takipçileriyle paylaştı.

Giriş: 04 Kasım 2022 Cuma
Dostlarıyla tatilde...

Yaklaşık iki senedir oyuncu Merve Oflaz'la aşk yaşayan iş insanı Allan Hakko, geçtiğimiz haftalarda HT Kulüp'ten Reşit Özet'e konuşarak ilişkilerini noktaladıklarını söylemişti. Ayrılık sonrası dostlarıyla tatile çıkan Hakko, soluğu Danimarka'da aldı. Kopenhag'da Niv-Romina Garih çifti ile eğlenceli bir tatil geçiren genç iş insanın Elisabet Mass'la da yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Ayrılığın ardından sosyal medyadan birbirlerini takip eden Allan Hakko ve Merve Oflaz birbirlerini takip etmeyi bırakmış ve Hakko bir arkadaşıyla poz vererek arkadışının 'Taze bekar' paylaşımını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

allan hakko Elisabet Mass

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Güneştekin'den 'Gâvur Mahallesi' sergisi!

Sanatçı Ahmet Güneştekin Gâvur Mahallesi adlı sergisini İzmir'de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Güncel Hakko, Marmaris'te yarıştı!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen 33'üncü Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na katıldı.

Davetler Vardar'a sürpriz doğum günü!

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar turizm sektörünündeki hedeflerini anlattığı basın toplantısında yeni yaşını kutladı.
Güncel Dostlarıyla tatilde...

Genç iş insanı Allan Hakko dostlarıyla birlikte Danimarka'da yaptığı tatilinden eğlenceli kareleri takipçileriyle paylaştı.
Caddeler Caddelerde dolaştılar...

Maya Portakal Bitargil Bebek'te dolaşırken Ahu Orakçıoğlu'da AVM'de objektiflere yansıdı.

Güncel Boğaz'da kahvaltı!

İş dünyasının tanınmış simalarından Ralf Tezman, Mehmet Mutlu, Sinan Kosif ve Umut Özkanca bir araya gelerek Boğaz'da kahvaltı yaptı.
Güncel Kızlarıyla tatilde!

Bilgün Dereli kızları Elif ve Ayşe Boyner ile birlikte tatile çıktı.

Güncel Özilhan, dostlarıyla buluştu...

İpek Özilhan Özkan yakın dostlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi.
Davetler 'Mustafa V. Koç Spor Ödülü' sahibini buldu...

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü” sahibini buldu.

Güncel Artweeks'e özel davet...

Bloomberg HT ve Habertürk'ün ana medya sponsoru olduğu Artweeks@Akaretler’in açılış davetine iş, sanat ve cemiyet dünyası büyük ilgi gösterdi.
Güncel İKSV'de Koç dönemi başlıyor...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Mütevelliler Kurulu Başkanı seçildi.

Davetler TÖSSED'in 40. yılı kutlandı!

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği'nin (TÖSSED) "Özel Olimpiyatlar Türkiye" 40. kuruluş yılı kutlandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.