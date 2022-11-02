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İKSV'de Koç dönemi başlıyor...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Mütevelliler Kurulu Başkanı seçildi.

Giriş: 02 Kasım 2022 Çarşamba
İKSV'de Koç dönemi başlıyor...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Mütevelliler Kurulu’nun 1 Kasım 2022 tarihli toplantısında, görev süresi dolan Prof. Dr. Münir Ekonomi yerine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmesine oybirliğiyle karar verildi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, İKSV Mütevelliler Kurulu'nda başkanlık görevini üstlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Medeni, çağdaş ve aydın bir Türkiye’nin yolunun eğitim ve sanattan geçtiğine inanıyorum. Ülkemizin kültür ve sanat yaşamına, 50 yıldır paha biçilemez katkılar sağlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Mütevelliler Kurulu Başkanlığı’nı üstlenecek olmaktan memnûniyet duyuyorum,” dedi. İKSV Mütevelliler Kurulu, bundan böyle Ömer M. Koç başkanlığında çalışmalarını sürdürecek. İKSV’nin Yönetim Kurulu ise vakfın kurucu sponsoru olan Eczacıbaşı Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı başkanlığında çalışmalarına devam ediyor. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı toplantının ardından “Uzun yıllardır özellikle güncel sanat alanındaki çalışmalarımızın en büyük destekçisi olan Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer M. Koç'un İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Koç'un da desteğiyle sürdüreceğimiz çalışmalarla vakfımızı 50. yılının ötesine en başarılı şekilde taşıyacağımıza, sanatçılara ve sanatseverlere katkılarımızı güçlendirerek devam ettireceğimize gönülden inanıyorum,” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç

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