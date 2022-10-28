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Mezopotamya'da doğdu dünyaya yayıldı...

FATİMA 1932/BYFAMUSE'ın kurucusu Fatma Semiz, babaannesi Fatima'dan ilham alarak kurduğu markasıyla, Türk lezzetlerini ve kültürünü dünyaya tanıtıyor

Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma
Mezopotamya'da doğdu dünyaya yayıldı...

Cizre'de doğan, yüksek lisansını Amerika'da tamamlayan inşaat mühendisi Fatma Semiz, yıllar önce uluslararası bir marka yaratmaya karar vererek yola çıktı. Babaannesi Fatima'dan ilham alarak tasarladığı Fatima 1932 markasıyla çikolata, lokum ve kahve üreten Fatma Semiz, 52 ülkede tescil ettirdiği markasının ilk şubesini Ankara'da açtı. Ardından İstanbul Nişantaşı ve İstanbul Deniz Müzesi'nde iki ayrı şubeyle hizmet vermeye başlayan Semiz, özellikle Kuveytli ve Katarlı müşterilerin ilgisinden memnun. İstanbul Deniz Müzesi'nin içinde saklı bir cennet olan Fatima 1932 by Famuse'da el yapımı çikolatalardan, lokumlara, glukoz kullanılmadan günlük olarak hazırlanan pastane ürünlerinden dünya mutfağı lezzetlerine, taze kahve çeşitlerine kadar sayısız ürün mevcut. Yabancı turistlerin uğrak yeri olan mekanda, ayrıca Türk kültürüne ait izler de var. Türkiye'den çıkıp dünyaya yayılan bir marka hayalini gerçekleştirdiği söyleyen Fatma Semiz, ''Franchising vermeyi düşünmüyoruz'' diyor. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler de çıkaran Semiz, ''Fatima Beauty” kategorisi altında erkek ve kadın parfümleri, kokulu mumlar da ürettirmiş.

MARKANIN İLHAM KAYNAĞI BABAANNE FATİMA HANIM...

Girişimci iş insanı Fatma Semiz'in markasına ilham kaynağı olan isim ise Mezopotamya’nın Bakarda (Cizre) şehrinde 1932 yılında doğan babaannesi Fatima Hanım. Babaannesi ile dedesi arasında yaşanan güzel bir aşk hikayesini de şöyle anlatıyor Fatma Semiz, ''Dedem, babaannem Fatima'yı tam yedi yıl beklemiş. Aile sonunda evliliğe razı olmuş. Ancak bu evlilik kısa sürdü. 32 yaşında babaannem Fatima hayatını kaybetmiş.'' Cizre'de başlayıp dünya ülkelerine yayılan bir marka yaratan iş insanı Fatma Semiz, ilerleyen zamanlarda ürün gruplarını daha da genişleterek ev aksesuvarı kategorisinde ürünler çıkarmayı hedefliyor.

Aybala YILDIZ








FATİMA 1932/BYFAMUSE Fatma Semiz Fatima

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