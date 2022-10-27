Ayaydınlar modacı Zuhair Murad'la buluştu!

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde bulunan dinamik moda tasarımcılarına her yıl uluslararası tanınırlığın yanı sıra finansal destek ve iş desteği sağlamayı amaçlayan Fashion Trust Arabia, 4. yılında Türkiye'yi 2022 FTA Ödülleri'nin konuk ülkesi olarak davet etti ve bu çerçevede İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile partnerlik antlaşması imzalandı. Bu özel ödül törenine Türkiye'den İHKiB Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, eşi Emel Ayaydın ile birlikte katıldı. Hem iş hem de seyahat amaçlı Katar'da bulunan Nejdet Bey, ödül töreni öncesi dünyaca ünlü tasarımcı Zuhair Murad ile bir araya geldi. Yeni bir işbirliğine imza atmayı amaçlayan Zuhair Murad ve Nejdet Ayaydın, uzun uzun sohbet etti. Nejdet Bey'in eşi Emel Ayaydın'ın da bulunduğu görüşme sonrası ikili, tekrar bir araya gelmek üzere sözleştiler. Dünyaca ünlü modacı Zuhair Murad'ın yeni sezonda Ayaydın'ın sahibi olduğu moda markaları için tasarım yapması bekleniyor.