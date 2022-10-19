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“Sürdürülebilir Sağlıklı ve İyi Yaşam”

Kadın girişimcileri bir araya getiren platform Alaluxa, “Sürdürülebilir Sağlıklı ve İyi Yaşam” etkinliğiyle lider kadınların söyleşilerine ev sahipliği yaptı.

19 Ekim 2022 Çarşamba
“Sürdürülebilir Sağlıklı ve İyi Yaşam”

2014 yılından beri sosyal fayda amaçlı projeler üreten ve özellikle kadın liderleri desteklemek amacıyla Ayşegül Tuncer tarafından kurulan Alaluxa platformu, Fairmont Otel’de “Sürdürülebilir Sağlıklı ve İyi Yaşam” alanındaki lider kadınların söyleşilerine ev sahipliği yaptı. Sağlık gibi kritik bir alanda oluşan bilgi kirliliğini engellemek ve “kaliteli bir yaşam” için gerekli tüm bilgileri alanında uzman, en doğru isimlerden öğrenmek amacıyla Alaluxa konuyu farklı açılardan ele alarak ve hem tıp, hem tamamlayıcı unsurlar hem de ilgili markaların yetkili isimleriyle söyleşi gerçekleştirdi. Alaluxa kurucusu Ayşegül Tuncer moderatörlüğünde sağlıklı beslenme üzerine ödüllü kitaplar yazan Aslıhan Sabancı, Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Pınar Bahat, Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Sibel Çağlar, Art de Huile markası kurucusu ve uzman eczacı Hülya Kayhan, Citröen Türkiye Pazarlama Direktörü Zeynep Durusu ve Kültürel Dönüşüm Derneği Kurucusu Zafer Kozanoğlu söyleşide yer alarak misafirlere önemli bilgiler verdi. Etkinliğe cemiyet hayatından dinleyici olarak birçok ünlü sima katıldı.

Onur AYDIN

Alaluxa Sürdürülebilir Sağlıklı ve İyi Yaşam

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