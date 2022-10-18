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Dostlarını son yolculuğuna uğurladılar!

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Billur Kalkavan, dün ailesi ve yakın dostları Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile Nevbahar Koç tarafından son yolculuğuna uğurladı.

18 Ekim 2022 Salı
Dostlarını son yolculuğuna uğurladılar!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, cumartesi gecesi tedavi gördüğü hastanede vücudundan türeyen mantar nedeniyle hayata veda eden Billur Kalkavan'ı son yolculuğuna uğurladılar. Bir süredir kanser hastalığıyla da mücadele eden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan için dün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan ve 13 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, camii avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine iş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda isim katılırken dostları Kalkavan için göz yaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Billur Kalkavan'ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Onur AYDIN

Billur Kalkavan Koç Holding ömerkoç nevbaharkoç

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