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Ayaydın Ailesi'nde kutlama sevinci!

CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Pınar Ayaydın Talay, oğlu Ömer'in doğum gününü aile arasında kutladı.

17 Ekim 2022 Pazartesi
Ayaydın Ailesi'nde kutlama sevinci!

Pınar Talay, oğlu Ömer'in doğum gününü sade bir kutlamayla yaptı. Ömer Talay'ın doğum günü, hafta sonuna denk gelince Ayaydın Ailesi doğum günü partisinde bir araya geldi. Pınar Hanım, doğum gününden en özel anları "Ömer'im iyi ki doğdun, seni çok seviyoruz..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Pınar Talay'ın eşi Murat Talay ve Gökhan-Gizem Ayaydın'ın hazır bulunduğu kutlamada babaları CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın ve anneleri Adalet Ayaydın'da katılarak torunlarının yeni yaşını kutladılar.

Pınar Ayaydın Talay Murat Talay Ömertralay

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