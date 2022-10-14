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Zanaatkârlara sanatla destek!

Melisa Tapan'ın ev sahipliğinde düzenlenen konuk sanatçı programı Gate 27, 'Yaratıcı Zanaatkâr İşbirliği Projesi'nin lasmanını gerçekleştirdi.

14 Ekim 2022 Cuma
Zanaatkârlara sanatla destek!

Disiplinler arası etkileşimi hedefleyen uluslararası bir konuk sanatçı programı olan Gate 27, Melisa Tapan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Yaratıcı Zanaatkâr İşbirliği Projesi'nin lasmanını gerçekleştirdi. Yok olan zanaatkârlığı tekrar gündeme getirmek için düzenlenen lansmanda, zanaatkârları sanatkârlarla birleştirip yeni bir bakış açısının kapılarını açtı. Pakistanlı sanatçı mahza Bezain, İstanbul'daki konuk sanatçı sürecini Thomas Usta ile gerçekleştirdi. Lansmana birçok sanat tutkunu katılarak destek verdi.

Gate 27 Yaratıcı Zanaatkar İşbirliği Projesi

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