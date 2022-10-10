Sanat ve mücevher bir araya geldi...

52. İstanbul Uluslararası Mücevharat, Saat ve Malzemeleri Fuarı İstanbul Jewelry Show’da Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın’ın desteğiyle Mücevher Danışmanı Aylin Gözen’in ve Lion Diamond’tan kurucusu Öznur Yakın'ın projelendirdiği “Art for Jewelry – Inspiration Hub” etkinliği fuara damgasını vurdu. Türkiye’de ilk olarak sanat ve mücevheri bir araya getiren etkinlikte; sanatın ilham veren yönünü taşıyan canlı bir etkinlik ve sergi alanı ziyaretçilere sunuldu.

Fuar boyunca süren etkinlik; sanatçı ve tasarımcılardan oluşan meslek profesyonellerinin panelleriyle mücevherin kültürel sanatsal yönü ve zenginliği katılımcılara anlatıldı. “Art for Jewelry – Inspiration Hub” etkinliğinin açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi sn. Pervin Ersoy, Öznur Yakın ve Aylin Gözen kurdele kesti.

ÜNLÜ İSİMLER AÇILIŞTA

Inspiration Hub’a iş ve cemiyet dünyasından katılan isimler arasında; Şermin Cengiz, Sevnur Tütüncü, Abdullah Tütüncü, Burcu Hattat, Çiğdem Kamer, Cihan Kamer Şükran Güzeliş, Belma Ünal, Bilge Kuru, Aysel Şenay Başaran, Nilgün Okutan, Yağmur Kalyoncu, Yeliz Keskin, Nurdan Akgün, Esin Şekerci, Sevinç İnanç Kılıç, Hilal Yeğenoğlu, Gökçe Atuk vardı.