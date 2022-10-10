Güncel

Sanat ve mücevher bir araya geldi...

“Art for Jewelry – Inspiration Hub” etkinliği 52. İstanbul Uluslararası Mücevharat, Saat ve Malzemeleri Fuarı'na damga vurdu

10 Ekim 2022 Pazartesi
Sanat ve mücevher bir araya geldi...

52. İstanbul Uluslararası Mücevharat, Saat ve Malzemeleri Fuarı İstanbul Jewelry Show’da Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın’ın desteğiyle Mücevher Danışmanı Aylin Gözen’in ve Lion Diamond’tan kurucusu Öznur Yakın'ın projelendirdiği “Art for Jewelry – Inspiration Hub” etkinliği fuara damgasını vurdu. Türkiye’de ilk olarak sanat ve mücevheri bir araya getiren etkinlikte; sanatın ilham veren yönünü taşıyan canlı bir etkinlik ve sergi alanı ziyaretçilere sunuldu.


Fuar boyunca süren etkinlik; sanatçı ve tasarımcılardan oluşan meslek profesyonellerinin panelleriyle mücevherin kültürel sanatsal yönü ve zenginliği katılımcılara anlatıldı. “Art for Jewelry – Inspiration Hub” etkinliğinin açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi sn. Pervin Ersoy, Öznur Yakın ve Aylin Gözen kurdele kesti.

ÜNLÜ İSİMLER AÇILIŞTA

Inspiration Hub’a iş ve cemiyet dünyasından katılan isimler arasında; Şermin Cengiz, Sevnur Tütüncü, Abdullah Tütüncü, Burcu Hattat, Çiğdem Kamer, Cihan Kamer Şükran Güzeliş, Belma Ünal, Bilge Kuru, Aysel Şenay Başaran, Nilgün Okutan, Yağmur Kalyoncu, Yeliz Keskin, Nurdan Akgün, Esin Şekerci, Sevinç İnanç Kılıç, Hilal Yeğenoğlu, Gökçe Atuk vardı.



“Art for Jewelry – Inspiration Hub” 52. İstanbul Uluslararası Mücevharat, Saat ve Malzemeleri Fuarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel “Bir Kız Çocuğu Kazanırsa, Ülkemiz Kazanır”

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir mesaj yayınladı.

Güncel Boğaz'da görkemli düğün!

Genç iş insanı Ahmet Akın, Boğaz'da düzenlenen görkemli törenle Hazel Naz Fışkınlar'la dünyaevine girdi.
Güncel Sanat ve mücevher bir araya geldi...

“Art for Jewelry – Inspiration Hub” etkinliği 52. İstanbul Uluslararası Mücevharat, Saat ve Malzemeleri Fuarı'na damga vurdu
Güncel Yeni yaşa 'Şen' parti!

Suzan Şen, doğum gününü ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte teknede kutladı.
Magazin Hattı Kastamonu'nda açılış!

NG Kütahya Seramik, Kastamonu’daki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.
Caddeler Bebek'te keyifli hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonunu Bebek'te değerlendirdi.
Güncel Los Angeles'ta lansman!

Begüm Şen, arkadaşı Jale Balcı'nın yeni kitabının Los Angeles’ta ki özel tanıtımına katıldı.
Güncel Paris Moda Haftası'na katıldı!

Modasever Beyza Uyanoğlu, Fransa'ya giderek Paris Moda Haftası'na katıldı.
Davetler Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Takı tutkunlarını bir araya getiren İstanbul Jewelry Show özel bir etkinlikle kapılarını açtı.
Davetler Güzelleştiren davet!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları bir kozmetik markasının özel etkinliğinde bir araya geldi.
Caddeler Caddelerde sonbahar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neşet-Şirin Yalçın çifti, Bebek'te sonbaharın keyfini çıkardı.
Güncel Güneştekin'den Şer'e özel tasarım!

Sanatçı Ahmet Güneştekin, Bahar Şer'in çantasını boyayarak özel tasarım bir çanta haline getirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.