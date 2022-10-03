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Arkadaşlık da bitti!

İki buçuk yıllık ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Allan Hakko ve oyuncu Merve Oflaz Instagram hesaplarında birbirlerini takipten çıkardı.

03 Ekim 2022 Pazartesi
Arkadaşlık da bitti!

Yaklaşık iki senedir oyuncu Merve Oflaz'la aşk yaşayan iş insanı Allan Hakko, geçtiğimiz hafta HT Kulüp'ten Reşit Özet'e konuşarak ayrılık iddialarını doğrulamıştı. Yaptığı açıklamada Hakko, ''Merve ile olan iki buçuk yıllık beraberliğimizi dostça bitirdik. Ama arkadaşlığımız devam ediyor. Arada hiçbir sorun yok. Çok düzgün ve seviyeli başladığımız ilişkimiz aynı şekilde son buldu. Hala arkadaşça görüşüyoruz'' demişti. Sosyal medyadan birbirlerini takip eden Oflaz ve Hakko geçtiğimiz gün birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Bir arkadaşıyla poz veren Allan Hakko arkadışının 'Taze bekar' paylaşımını sosyal medya hesabından yayınladı. Hakko'nun paylaşımına tepkisiz kalamayan Merve Oflaz ise Allan Hakko'yu takipten çıkardı. İş insanı Hakko da Merve Oflaz'ı takipten çıkararak arkadaşlık ilişkilerini de bitirmiş oldu.

Merve Oflaz allan hakko Instagram

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