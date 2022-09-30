İstanbul Modern üyeleri Venedik'te...

İstanbul Modern’in yeni binasının inşaatı sürerken, müzenin Kadın Sanatçılar Fonu, Altın ve Gümüş üyelerine özel yurtdışı sanat gezisi 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Venedik Bienali’ne düzenlendi. Dünyanın en prestijli kültür sanat platformu olarak kabul edilen Venedik Bienali gezisine katılan üyelere, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı eşlik etti. Müze Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun rehberlik ettiği gezide, bienalin yanı sıra şehrin en önemli kültür kurumlarındaki güncel sergiler, müze ve galeri yöneticilerinin özel karşılamalarıyla ve uzman rehberler eşliğinde ziyaret edildi. Üyeler, küratörlüğünü Cecilia Alemani’nin üstlendiği ve ana teması “Düşlerin Sütü” olan Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi’nin Türkiye Pavyonu’nu da gezdi. Bienalde Türkiye’yi bu sene kavramsal sanatın ülkemizdeki öncülerinden Füsun Onur, “evvel zaman içinde...” başlıklı yerleştirmesiyle temsil ediyor.