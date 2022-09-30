Mermerci'den moda ve still söyleşisi!

Cemiyet hayatının en tarz kadınlarından olan Derin Mermerci, Marka Konferansı'nda kendi markasını söyleşide anlatarak pandemi sonrası moda ve stilde yeni değerleri anlattı. Konferansta ailece sıfır atık prensibi hayata geçirdiklerini belirten Mermerci, "Tansa ile bedenlerimiz aynı ona giyer misin? diyorum birbirimizle alışveriş yapıyoruz. Sıfır atığı hayatımızın her alanına uyguluyoruz" dedi. Konferansta Halil Altındere'nin yeni çıkan çocuk kitabı 'Dünya için koşan Adam' kitabının tanıtımına da katılarak yazara destek oldu.