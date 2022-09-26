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Sanat Güneşi konserle anıldı!

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, ölüm yıldönümünde, Bodrum'da düzenlenen konserle anıldı. Konseri Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen ön sıralardan izledi.

26 Eylül 2022 Pazartesi
Sanat Güneşi konserle anıldı!

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26’ncı yıl dönümünde, çok sevdiği Bodrum’da anıldı. C-Majör İş’ten Sesler Korosu sanatçılarının sahneye çıktığı gecede, Klasik Türk Müziği’nin usta isimleri Melahat Gürses ve Çetin Körükçü de şarkılar söyledi. Bodrum'daki yazlık evinde olan Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'de, konsere gelerek şarkılara eşlik etti. Konseri Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Engin Durak, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ile Genel Müdürü Banu Taşkın, şehit ve gazi yakınları ile yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi.

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Güncel Sanat Güneşi konserle anıldı!

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