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Çapa, saçlarını kesti!

Şebnem Çapa, İran'da kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve gözaltının ardından gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden Mahsa Amani için saçlarını kesti.

24 Eylül 2022 Cumartesi
Çapa, saçlarını kesti!

İran'da kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve gözaltının ardından gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amani, adına İran'da gösteriler düzenlenyeme devam ediyor. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa'da tüm dünyada tepkilere neden olan olaya kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Çapa, kamera karşısına geçerek saçlarını kesti. "Bu dünyanın özgürlüğe ihtiyacı var ve Kadın özgürse ülke özgürdür" diyen Şebnem Hanım, saçlarını Mahsa Amani olaylarına tepki olması için kestiğini belirtti.

Şebnem Çapa Mahsa Amani saç iran

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