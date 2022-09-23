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Koku tutkunlarına özel lansman!

Cemiyet hayatından ünlü simalar bir kozmetik markasının etkinliğine katılarak yeni çıkan kokuları denediler.

23 Eylül 2022 Cuma
Koku tutkunlarına özel lansman!

Heyecan verici yeni kokularla genişleyen parfüm serisi tanıtan marka Sevilla Signature Perfume Collection ile parfüm severlere yeni bir perde araladı. Dilara Sevilla’nın ev sahipliğiyle gerçekleşen etkinlik Hülya Kalyoncu, Aslı Şen, Monik İpekel, Ece Kıral, Dilek Birgen gibi isimlerin katılımlarıyla saat Sortie Cotto Bosforo’da yapıldı. Parfüm severleri eşsiz kokularla buluşturan koleksiyon Lucia, Joseph, Milanus, Lukanus ve Philia’dan oluşuyor. Sevil’in başarılı geçmişinin ardındaki kadın Lüsi Sevilla’ya ithaf edilen Lucia, aromatik citrus ve baharat esanslarının önde olduğu cezbedici kokusuyla


öne çıkarken odunsu amberli karakteriyle Milanus, kararlılığı ve kendinden eminliği temsil


ediyor.

Onur AYDIN

parfüm etkinlik lansman

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