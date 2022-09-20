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Protokol eğitim için buluştu...

İş dünyasının önemli temsilcileri, yeni eğitim öğretim yılı için düzenlenen törende bir araya geldiler

20 Eylül 2022 Salı
Protokol eğitim için buluştu...

İş, siyaset ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri, TED Üsküdar Koleji'nin açılış davetinde bir araya geldi. Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Eski Devlet Bakanı Ali Doğan başta olmak üzere okulun kurucusu ve kurucu temsilcisi Ahmet Çetinsaya, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, kurumsal iletişim başkanı Başak Çetinsaya, okulun yöneticilerinden Bahadır Çetinsaya ve Gökhan Çetinsaya açılış töreninde hazır bulundular. Okul öğrencilerinin müsameresiyle başlayan tören, kurdele kesimiyle sona erdi. Ünlü iş insanı Yüksel Mermer, Ziraat Bankası Yöneticilerinden Oğuzhan Açıkgöz, Servet Yazıcı ve İsmet Gülsoy açılışın öne çıkan isimleriydi. Çetinsaya Ailesi, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini sunarak, tüm davetlilerle yakından ilgilendi.

Reşit ÖZET

Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar TED Üsküdar Koleji Ahmet Çetinsaya Bahadır Çetinsaya Yüksel Mermer

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