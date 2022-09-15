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Vehbi Koç Vakfı'ndan eğitime destek!

Vehbi Koç Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Koç Okulu, yeni lise binasını Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un katıldığı törenle hizmete açtı.

15 Eylül 2022 Perşembe
Vehbi Koç Vakfı'ndan eğitime destek!

Vehbi Koç Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Koç Okulu, yeni lise binasını Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un katıldığı törenle 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk günü hizmete açtı. Açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, Koç Okulu Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Günel, okul yönetimi, Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu, okul aile birlikleri, öğrenci birlikleri ve öğretmenler katıldı. Öğrencilerle birlikte okulun kurdelesini kesen iş insanı Rahmi Koç daha sonra öğrencilere başarılı bir yıl dileyerek fotoğraf çektirdi.

Koç Holding Rahmi Koç koçlisesi açılış

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