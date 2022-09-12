Boğaz'da mutlu son...

İş insanı Levent Kızıl ile 2015'te ayrıldığı eski eşi Sema Sipahioğlu'nun kızları Serra Kızıl, dün akşam Boğaz'da gerçekleşen törenle iş insanı Oğuzhan Demir'le evlendi. Uzun süredir flört ettiği nişanlısı Oğuzhan Demir'le aile ve akrabalarının olduğu şık bir törenle hayatlarını birleştiren Serra Kızıl'ın mutluluğu gözlerinden okundu. İş ve cemiyet hayatından ünlü simalarının da bulunduğu düğün töreninde Demir çiftinin nikah şahitleri iş insanı Ferit Şahenk ve eşi Diana Şahenk oldu. Serra ve Oğuzhan çifti nikahın ardından dans ederek dostlarıyla eğlendi.