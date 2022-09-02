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Ailece teknede buluştular...

Bettina Machler, oğlu Can Hakko ve erkek kardeşi Urs Machler ile teknede bir araya geldi.

02 Eylül 2022 Cuma
Ailece teknede buluştular...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Bettina Machler, ailesiyle birlikte teknede bir araya geldi. Tatilin keyfini ailesiyle birlikte teknede çıkartan Bettina Hanım, bol bol aktiviteler yaparak ve birlikte yüzerek sıcak havanın tadını çıkardı. Ailesiyle birlikte vakit geçirmekten mutluluk duyan Machler'in keyifli tatili ve geçtiğimiz günlerde Deniz Aktaş ile dünyaevine giren oğlu Can Hakko ve kardeşi Urs Machler ile teknede ailece yemek yedikleri sırada çekildiği fotoğrafları ise gözlerden kaçmadı.

Bettina Machler Can Hakko Urs Machler tekne

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