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"Kavuşanlarda bugün"

İş insanı Ralf Tezman ile eşi Sanem Tezman yakın dostları Engin Altan-Neslişah Düzyatan çifti ile Bodrum'da bir araya geldi.

01 Eylül 2022 Perşembe
"Kavuşanlarda bugün"

Cemiyet hayatının tanınınmış simalarından genç iş insanı Ralf Tezman eşi Sanem Tezman ile birlikte Bodrum'da yakın dostlarıyla buluştu. Bir süredir Bodrum'da eşi Neslişah Alkoçlar ile tatil yapan oyuncu Engin Altan Düzyatan, Tezman çifti ile bir araya gelerek hasret giderdi. Cemiyet hayatının yakın anlaşan iki ünlü çifti akşam yemeği yedikten sonra bol bol sohbet etti. Tezman ve Düzyatan çiftinin keyifli halleri gözlerden kaçmazken Neslişah Alkoçlar Düzyatan güzel geceyi sosyal medya hesabından "Kavuşanlarda bugün" notu ile paylaştı.

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