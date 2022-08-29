Gülmanlar'ın yalısına mühür!

İş insanı Kemal Gülman ile eski eşi Feryal Gülman'ın sahibi oldukları ve dizilere konu olan Bebek'teki yalıda sular durulmuyor. Emir Bahadır'a kiralanan yalıya yönetmeliğe aykırı ilerlenen tadilat sonrası şikayet üzerine yalıya mühür vuruldu. Yalının tadilatı, Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından durdurulmuştu. Komşuların şikayetleri sonuç getirirken, usulsüz ilerlenen tadilat durdurularak para cezası uygulandı. Yalının mühürlenmesinden sonra inşaata kaldıkları yerden devam eden yüklenici firma, otopark kapısından girerek tadilata devam etti. Belli bir sürenin geçmesiyle tadilata kaldığı yerden devam eden Emir Bahadır'ı bu sefer de komşuları şikayet etmişti. Geç saatlere kadar devam eden tadilatlarda Bahadır’ın işi üstlenen mimarlık şirketine elini çabuk tutmaları konusunda uyarıda bulunduğu ileri sürülmüştü.

Ferit TUĞLUK