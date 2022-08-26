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Golf tutkunları sahada...

Golf tutkunları keyifli bir organizasyonla Bodrum’da sahaya indi.

26 Ağustos 2022 Cuma
Golf tutkunları sahada...

Türkiye’nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street sponsorluğunda gerçekleşen In Street Golf Cup, iş ve cemiyet hayatından golf severleri Bodrum Golf Kulübü ve Regnum Golf & Country Club’da bir araya getirdi. 2 gün süren turnuva iki raund üzerinden eş zamanlı olarak iki farklı sahada gerçekleştir ve 120 isim yarıştı. Erkekler üç, kadınlar iki kategoride mücadele verirken başarılı organizasyonda gençler de ter döktü. Gross birinciliğini Hasan Ceylan kazanırken, gençlerde ise Zeynep Sualp birinciliğe ulaştı. Turnuva sonunda Regnum Golf & Country Club’da görkemli bir ödül töreni düzenlendi. Nihat Özdemir, Fikret-Nurten Öztürk, Ayfer Toprak, Birol Uygurlu, Burcu Mangör, Kristina Özsoy, Ayla Toprak Zengin, Birol Uygurlu, Hasan Ceylan, Kerem Salman, Hülya Kocadon, Efe Kuray, Erol İslamoğlu ve Halil Bahçecioğlu gibi iş dünyası ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı başarılı etkinlik davetlilerden alkış alırken, FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan kupa alanları tebrik etti. Ziylan, hem tüm katılımcılara hem de iki kulübe ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti.

Ferit TUĞLUK

Bodrum Golf Kulübü Zeynep Sualp Hasan Ceylan

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