Seyahat tutkunlarının tatil rotaları!

Yazları Bodrum, Çeşme ve Göcek gibi ünlü tatil merkezlerinde geçiren cemiyet hayatının ünlü simaları kışları da alternatif olarak ünlü kayak merkezlerini tercih ediyor. Yurdışında Montenogro, İtalya ve Amerika gibi farklı tatil rotaları belirleyen seyahatseverlerin yeni tatil durakları dikkat çekti.

Berrin Zorlu

Doğa ve denizle iç içe olmayı seven Berrin Zorlu'nun yurtiçindeki durağı genellikle Bodrum olurken yurtdışında da özellikle tatil için Güney Fransa'yı tercih ediyor. Geçtiğimiz ay ailece Yunanistan'da olan Berrin Hanım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla seyahatlerinden kısa kesitler sundu.

Feryal Gülman

Tatil vazgeçilmezleri arasında Monte Carlo olan Feryal Gülman, her yıl bir kez Monte Carlo'da bulunarak tatilini keyifle geçiriyor. Monako'da dostlarıyla balolara katılan Gülman, şehri sakinliği, güvenli olması nedeniyle çok sevdiğini belirtiyor.

Elif Dürüst

Her yıl müdavimi olduğu Bodrum'da tatil yaparak bikini pozlarıyla nefes kesen Elif Dürüst, senede bir kez New York'ta okuyan kızı Yasemin Germiyanlıgil'i ziyaret etmek için Amerikaya gidiyor.

Gamze Keçeli

Yazları seyahat etmeyi daha çok seven iş insanı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli yaz aylarını genellikle Bodrum'da geçirirken geçtiğimiz yıllarda Napoli’nin güneyinin en güzel yerlerinden biri olan Amalfi'yi de çok sevdiğini belirtiyor.

Selma Türkeş

Her yıl farklı bir ülke görmek için seyahat rotaları belirleyen Selma Türkeş'in en sevdiği tatil rotası Taylad olmuş. Tayland'da kaltığı otellerin hizmetinden oldukça memnun kalan Türkeş, ayrıca şehrin yemeklerine ve insanların güler yüzlülüğüne hayran kalmış. Tayland'da senede en az 3 ayını geçiren Selma Hanım, deneyimlerin oldukça memnun kalarak tatilini bitirmiş.

Şebnem Çapa

Tam bir yaz kadını olan Şebnem Çapa sıcak iklimlere yolculuk ederek tatilini farklı noktalarda yapıyor. Phuket ve Hindistan'ı çok seven Çapa, son olarak eşi Celal Çapa ile Ürdün'ü ziyaret etti. Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasındaki topraklar üzerinde yer alan antik kent Petra'yı gezen Çapa çifti çölde safari yaparak farklı deneyimler yaşadılar.