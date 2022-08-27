Güncel

Seyahat tutkunlarının tatil rotaları!

Yaz ve kış aylarında gözde tatil merkezlerine seyahat eden cemiyet hayatının ünlü simalarının her yıl uğrak noktaları haline getirdikleri tatil durakları...

27 Ağustos 2022 Cumartesi
Seyahat tutkunlarının tatil rotaları!

Yazları Bodrum, Çeşme ve Göcek gibi ünlü tatil merkezlerinde geçiren cemiyet hayatının ünlü simaları kışları da alternatif olarak ünlü kayak merkezlerini tercih ediyor. Yurdışında Montenogro, İtalya ve Amerika gibi farklı tatil rotaları belirleyen seyahatseverlerin yeni tatil durakları dikkat çekti.

Berrin Zorlu

Doğa ve denizle iç içe olmayı seven Berrin Zorlu'nun yurtiçindeki durağı genellikle Bodrum olurken yurtdışında da özellikle tatil için Güney Fransa'yı tercih ediyor. Geçtiğimiz ay ailece Yunanistan'da olan Berrin Hanım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla seyahatlerinden kısa kesitler sundu.

Feryal Gülman

Tatil vazgeçilmezleri arasında Monte Carlo olan Feryal Gülman, her yıl bir kez Monte Carlo'da bulunarak tatilini keyifle geçiriyor. Monako'da dostlarıyla balolara katılan Gülman, şehri sakinliği, güvenli olması nedeniyle çok sevdiğini belirtiyor.

Elif Dürüst

Her yıl müdavimi olduğu Bodrum'da tatil yaparak bikini pozlarıyla nefes kesen Elif Dürüst, senede bir kez New York'ta okuyan kızı Yasemin Germiyanlıgil'i ziyaret etmek için Amerikaya gidiyor.

Gamze Keçeli

Yazları seyahat etmeyi daha çok seven iş insanı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli yaz aylarını genellikle Bodrum'da geçirirken geçtiğimiz yıllarda Napoli’nin güneyinin en güzel yerlerinden biri olan Amalfi'yi de çok sevdiğini belirtiyor.

Selma Türkeş

Her yıl farklı bir ülke görmek için seyahat rotaları belirleyen Selma Türkeş'in en sevdiği tatil rotası Taylad olmuş. Tayland'da kaltığı otellerin hizmetinden oldukça memnun kalan Türkeş, ayrıca şehrin yemeklerine ve insanların güler yüzlülüğüne hayran kalmış. Tayland'da senede en az 3 ayını geçiren Selma Hanım, deneyimlerin oldukça memnun kalarak tatilini bitirmiş.

Şebnem Çapa

Tam bir yaz kadını olan Şebnem Çapa sıcak iklimlere yolculuk ederek tatilini farklı noktalarda yapıyor. Phuket ve Hindistan'ı çok seven Çapa, son olarak eşi Celal Çapa ile Ürdün'ü ziyaret etti. Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasındaki topraklar üzerinde yer alan antik kent Petra'yı gezen Çapa çifti çölde safari yaparak farklı deneyimler yaşadılar.


SEYAHAT tatil gezi rota

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Seyahat tutkunlarının tatil rotaları!

Yaz ve kış aylarında gözde tatil merkezlerine seyahat eden cemiyet hayatının ünlü simalarının her yıl uğrak noktaları haline getirdikleri tatil durakları...
Güncel Minik Mert'e kutlama!

Melisa Mutlu oğlu Mert'in doğum gününü ailece bir araya gelerek kutladı.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, Pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Güncel Golf tutkunları sahada...

Golf tutkunları keyifli bir organizasyonla Bodrum’da sahaya indi.

Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life, Cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Güncel Romantik yıldönümü!

Aşkları doludizgin devam eden Allan Hakko ve Merve Oflaz yıldönümlerini romantik bir paylaşımla kutladılar.
Güncel Eğitim için New York'talar...

İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur'un eğitimi için New York'a gitti.
Caddeler Koçibey'in zor anları...

Alara Koçibey ile sevgilisi Eren Morova, çıktıkları alışveriş turunda görüntülendi. Koçibey'in, alışveriş poşetlerini taşımakta zorlandığı görüldü
Güncel Dürüst'ten Bodrum'da ateş dansı!

Bodrum'da tatiline devam Elif Dürüst, sahilde ateşin etrafında eğlenerek ateş dansı yaptı.
Davetler Başarım Sensin'den yaza veda yemeği!

Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak amacıyla Bodrum’da bir akşam yemeği düzenledi.
Caddeler Aşıkların akşam yürüyüşü!

İzzet Antebi sevgilisi Tuvana Türkay ile Yeniköy'de akşam yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı.
Güncel "Gecenin sonu"

Bir düğüne katılan Bilgün Dereli eğlenceli anlarını Instagram hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.