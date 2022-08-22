Mermerci, kızıyla poz verdi!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci ikiz kızlarından Mila ile yemeğe çıkarak poz verdi. Kızlarıyla yakından ilgilenen Mermerci, yeni fotoğrafıyla da dikkat çekti. Annesinin neredeyse boyuna gelen Mila'nın Derin Hanıma olan benzerliği de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz aylarda ailece bir araya gelen Derin Hanım kızları ve annesinin çekilen karesini "Tansa ve Yosun’a olan aşkımla resmen ablamları doğurmuşum. Ne mutlu onlara harika anneanneleri ile birlikte büyüyorlar, tabi canımız ablamızın yakışıklı oğlu Ratimiz ile…" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.