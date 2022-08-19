Alara'ya özel kutlama!

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Engin Altan Düzyatan çiftinin kızları Alara yeni yaşına ailesiyle birlikte girdi. Kız kardeşi Aslışah Alkoçlar ve annesi Gülşah Alkoçlar'ında bulunduğu kutlamada, 4 yaşına giren kızları Alara'ya "Karlar Ülkesi" temalı konsept yapan Düzyatan çifti, doğum gününden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı daihmal etmediler. Neslişah Hanım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına; "İyi ki doğdun en yakın arkadaşım, ailemizin neşe kaynağı canım kızım" notunu düştü.