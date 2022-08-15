Golf tutkunları Bodrum'da sahaya indi!

Bu yıl onuncusu düzenlenen ve dünyanın en geniş katılımlı şirketler arası golf turnuvası olarak bilinen World Corporate Golf Challenge 2022, OPET ve Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Regnum Golf & Country Club Bodrum’da düzenlendi. Regnum Golf Country Bodrum Sahasında gerçekleşen turnuvada kazanan toplam 158 puan ile Mehmet Ziylan ve İsmail Erdoğan’ın yer aldığı Lumberjack Takımı oldu. Turnuvada ikinci sırayı toplam 142 puan ile İhsan Kızılkaya-Adem Karataş’ın yer aldığı Ruck & Maul, üçüncü sırayı ise 140 toplam puan ile Fikret Öztürk'ün Regnum Takımı aldı. Özel ödüllerde ise Kadınlar Oya Vardar, Erkekler Şehmus Işık, Erkekler de 0,98 cm ile İsmail Erdoğan oldu. Düzenlenen törende Bloomberg HT'nin teşekkür plaketini Yavuz Üngör ve Eren Uyar HT Kulüp İstihbarat Şefi Hakan Yağcı'ya verdi.

Hakan YAĞCI