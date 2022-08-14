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Mutlu son..

Can Hakko, nişanlısı Deniz Aktaş ile dün gece gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

14 Ağustos 2022 Pazar
Mutlu son..

Can Hakko, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Deniz Aktaş ile dün akşam gerçekleşen törenle evlendi. Genç çiftin düğünü Hakko'nun babası Cem Hakko'nun Bolu'daki evinde gerçekleştirildi. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve ayrıldığı eşi Bettina Machler oğullarını mutlu gününde yalnız bırakmamıştı. Çiftin yakın dostlarının ve aile üyelerinin bulunduğu sade törende Cem Hakko ve Deniz Aktaş mutluluğa birlikte evet dedi. Dün gece aile arasında düğün öncesi dostlarına parti veren Hakko ve Aktaş, eğlenceli dakikalar geçirmişti.


Can Hakko Deniz Aktaş düğün

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