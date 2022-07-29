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Antebi'den, Sarı'ya 'Konuşmama' kararı!

İş insanı İzzet Antebi, boşanmadan önce Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını iddia eden eski eşi Didem Sarı'ya konuşmama kararı aldırdı.

29 Temmuz 2022 Cuma
Antebi'den, Sarı'ya 'Konuşmama' kararı!

İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı paylaşımda bulundu. Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce eski eşinin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını iddia ederek ikilinin mesajlarını yayınladı. Şıkel'le ilişki yaşamadığını açıklayan İzzet Antebi, savcılığa özel hayatın gizliliğini ihlal ve iftira suçlarından şikayetçi oldu. Ayrıca eski eşi hakkında konuşmama kararı aldırdı. Aile Mahkemesi'ne başvuran Çağla Şıkel'in korunma talebi ise mahkeme tarafından, taraflar arasında aile bağının olmaması ve ısrarlı takibin yaşanmaması nedeniyle reddedildi.

İzzet Antebi Didem Sarı boşanma iddia aşk

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