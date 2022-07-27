Koç’un vasiyetinde temel atıldı!

2016 yılında hayatını kaybeden Koç Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç'un hayali olan Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nin son halini merhum Koç'un eşi Caroline Koç sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çalışmaların hızlanmasıyla birlikte bölgeye gidip çalışmaları yakından gören Caroline Koç ise Mustafa V. Koç sahası kulüp binasının temelinin atıldığını duyurdu. 2015 yılında Mustafa Koç tarafından satın alınan İstanbul Beykoz Riva'daki 224 bin metrekarelik arazide hayata geçirilecek projenin tanıtımı Kasım 2017'de yapılmıştı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Golf Kulübü Başkanı Caroline N. Koç önderliğinde hayata geçirilen proje imar sorunları nedeniyle gecikti. 2018 yılında arazideki 17 parsel için hazırlanan imar planları onaylanmıştı.