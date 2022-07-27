Gülman İtalya'da...

Yaz tatili geleneğini bozmadan rotasını İtalya'ya çeviren Feryal Gülman, dostlarıyla birlikte tatil yapıyor. Denizde huzur dolu bir tatil geçiren Feryal Gülman, yakın arkadaşlarıyla birlikte stres atıyor. Şehri gezip eğlenceli tatilinden anlar paylaşan Gülman, takipçilerini kıskandırdı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Feryal Gülman'ın eski eşi Gülman Şirketler Grubu’nun patronu Kemal Gülman’a açtığı boşanma davası yargıtay tarafından onanmış ancak Kemal Gülman’ın 60 milyon liralık tazminata itirazını haklı bulan Yargıtay, davayı tazminat yönünden bozmuştu.