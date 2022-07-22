Yalıkavak'ta özel koleksiyona tanıtım!

40 Million Optik’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Akonı, geçtiğimiz gün güneş gözlüklerinin yaz koleksiyonunun tanıtımını Yalıkavak Marina’da gerçekleştirdi. Açılışta, 40 Million Optik sahibi Arda Yılmaz ve Zeki Yılmaz “ Dünya Markalarını Türkiye’de temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” derken, Akoni Group CEO’su Rosario Toscano ise “Üretimini gerçekleştirdiğimiz markaları Dünya’nın ve Türkiye’nin en lüks noktalarında sergileme devam edeceğiz” dedi. Öte yandan yaz koleksiyonu tanıtımına cemiyet ve sanat dünyasından Derya Ayaydın, Burcu Şendir, Hande Demir, Nuray Fenercioğlu gibi bir çok isim katılarak 2022 güneş gözlüğü trendlerini inceledi.