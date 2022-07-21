Eski eşler arasında 'Yasak Aşk' iddiası!

Oyuncu Tuvana Türkay ile yeni bir aşka yelken açan ve sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan iş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan şaşırtıcı paylaşımda bulundu. Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce eski eşinin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını iddia etti. Didem Sarı, Antebi ve Çağla Şıkel'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği konuşmaları sosyal medya hesabından ifşa etti. Yaşananların ardından Antebi, ilk kez Reşit Özet'e konuştu. İş insanı aşk iddialarını yalanlarken, "Çağla Hanım benim dostum, hayatımızda da hiçbir zaman aşk ilişkisi olmadı. Yani bu iki dostun arasındaki konuşmaları yayınlanacak kadar rezalet bir durum. Kafası da yerinde değil ki 28 Ekim'de olan bir şeyi "evliyken" falan diye yazıyor yani... 24 Eylül'de boşanmış bir çiftin 28 Ekim'deki bir yazışmayla falan ne ilgisi olacak? Çok rezalet bir durum var ortada. Anladığım kadarıyla maalesef kişi ne yaptığını bilmiyor." dedi. Olayı yargıya taşıyacağını belirten Antebi, "Ben de dava açıyorum Çağla Hanım da dava açıyor." şeklinde sözlerini sürdürdü. İzzet Antebi, 2009 yılında evlendiği Didem Sarı'dan geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanmıştı. Mila ve Moris Mert adında iki çocukları bulunan çift, velayet konusunda da ortak vekalete imza attı.

Reşit ÖZET