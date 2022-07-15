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Mermerci'den ablasına özel kutlama!

Bodrum'da ailece tatil yapan Derin Mermerci ablası Yosun Reza'nın yeni yaşını sürpriz yaparak kutladı.

15 Temmuz 2022 Cuma
Mermerci'den ablasına özel kutlama!

Bodrum'da ailece tatil yapan cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci ablası Yosun Reza'nın yeni yaşını sürpriz yaparak kutladı. Akşam yemeğinde bir araya gelen Mermerci Ailesi, birlikte doğum günü kutlaması yaptı. Kardeşinin sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Yosun Hanım, Derin Hanım ve ailesiyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Reza'nın doğum gününü sosyal medya hesabından da paylaşan Derin Mermerci, ablasının fotoğrafına, 'Varlığına her salise şükrettiğim sırdaşım. İyi ki varsın, İyi ki doğmuşsun' notunu düştü.

derin mermerci Yosun Reza

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