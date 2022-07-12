Sanat tutkunları “Harmony” sergisinde...

Bodrum’da düzenlenen sanat etkinliklerinin çıtasını zirveye taşıyacak birliktelik ile tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Almanya merkezli KÖNİG Galerie ve Bodrum Loft işbirliğiyle düzenlenen “Harmony” sergisi kapılarını açtı. Bodrum Loft’da düzenlenen açılış davetine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın Kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği “Harmony” sergisinde AlicjaKwade, ClaudiaComte, JoseDávila, JeppeHein gibi uluslararası sanatçıların 7 eseri yer alıyor.

Onur AYDIN