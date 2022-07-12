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Sanat tutkunları “Harmony” sergisinde...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları König Galerie’nin Bodrum Loft işbirliği ile hayata geçirdiği “Harmony” sergisinde bir araya geldi.

12 Temmuz 2022 Salı
Sanat tutkunları “Harmony” sergisinde...

Bodrum’da düzenlenen sanat etkinliklerinin çıtasını zirveye taşıyacak birliktelik ile tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Almanya merkezli KÖNİG Galerie ve Bodrum Loft işbirliğiyle düzenlenen “Harmony” sergisi kapılarını açtı. Bodrum Loft’da düzenlenen açılış davetine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın Kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği “Harmony” sergisinde AlicjaKwade, ClaudiaComte, JoseDávila, JeppeHein gibi uluslararası sanatçıların 7 eseri yer alıyor.

Onur AYDIN

Harmony bodrum loft König Galerie

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