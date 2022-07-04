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Karakaşlı'nın ilk kişisel sergisi...

Ünlü modacı Ferruh Karakaşlı, ilk kişisel sergisi "Authentcitiy", Bodrum'da sanatseverlerin beğenisine sundu

04 Temmuz 2022 Pazartesi
Karakaşlı'nın ilk kişisel sergisi...

İş insanı Gaye Donay'ın sahibi olduğu ve 2015 yılında Nişantaşı'nda sanat ortamına kapılarını açan MAJİ Art Gallery, 2021 yılında ikinci mekanını Bodrum Titanic Deluxe'de faaliyete geçirdi. Maji Art Gallery, bu sene de yaz sezonunu, ünlü modacı Ferruh Karakaşlı'nın "Authentcitiy" isimli ilk kişisel sergisi ve Summer Art Bodrum adı altında 15 sanatçının 30 adet eserinin yer aldığı grup proje sergilerinin muhteşem daveti ile açtı. Titanic Deluxe Bodrum Hotel içinde 4 bağımsız galeri ve dış mekan heykel yerleştirmeleri ile "Luxury Art" konseptini sanatseverlerin beğenisine sundu. Sınırsız Çağdaş Sanat'a hizmet etmeyi kendine amaç edinmiş olan ve Türk Çağdaş Sanat ortamın da yapılmamaşı yapmanın gururu ile kaliteli hizmet anlayışının bir gereklilik olduğunu ifade eden Gaye Donay, gerçekleştirdiği tüm projelerde özverili çalışma disiplinini "Benim başarı konusunda bildiğim tek şey, başarmak konusunda ki kararlılıktır" sözleriyle özetliyor. 2023 yılının sonlarına doğru 3. mekanını dünyanın sanat başkenti diye anılan özel bir uluslararası bir başkentte faaliyete geçireceklerini belirten Gaye Donay, Türk Çağdaş Sanat ortamını eşsiz bir boyuta taşımanın mutluluğu ile sözlerini tamamlıyor.

Onur AYDIN

Ferruh Karakaşlı Bodrum Titanic Deluxe

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