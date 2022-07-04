Yalıkavak'ta sanat şöleni...

Pilevneli Yalıkavak’ta ziyarete açılan ilk sergi, galeri alanında yer alan tüm binalar ve bahçe içerisinde çeşitli noktalara yayılıyor. Sergide Bora Akıncıtürk, Nevin Aladağ, Refik Anadol, Nobuyoshi Araki, Stephan Balkenhol, Johan Creten, Ali Elmacı, Jan Fabre, Esra Gülmen, Hechizoo, Tim Kent, Daniel Knorr, Arik Levy, Bjarne Melgaard, Mehmet & Kazım, Frank Nitsche, Hans Op de Beeck, Zoe Ouvrier, Michael Sailstorfer, Serkan Sarıer, Meltem Sarıkaya, Defne Tesal, Tarık Töre, Richard Wilson ve Erdoğan Zümrütoğlu’nun eserleri Bodrum’u ziyaret eden sanat severlerle buluşuyor. Özel bir yemek davetiyle açılan sergiye PİLEVNELİ’nin kurucusu Murat Pilevneli, Aslı Pamir, PİLEVNELİ sanatçılarından Ali Elmacı, Erdoğan Zümrütoğlu ve Tarık Töre'nin yanı sıra Serdar-Nurdan Uzel, Melda-Serkan Aygın, Daniela İpekel, Elif Dürüst, Şirin-Neşet Yalçın, Hande Can, Selen-Engin Keçeli, Nesrin-Mustafa Sarıoğlu, Pınar-Hakan Ertaç, Alp Saul, Mirba-Ata Volkan Alp, Merve-Murat Ersönmez gibi isimler katıldı.

Onur AYDIN