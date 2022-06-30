Çebi'den, İmamoğlu'na ziyaret!

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Beşiktaş Spor Kulübü adına Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret eden Çebi, İmamoğlu'na adının yazdığı Beşiktaş forması hediye etti. Özel ziyarete sosyal medya hesabında yer veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Bugün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kulüp yöneticilerini ağırladık. 2036 Olimpiyatları'nı İstanbul'a taşımak hepimizin sorumluluğu. Tü ülkeler eşit sayıda kadın ve erkek sporcu göndermek zorunda. Kulüplerimizle cisiyet eşitliği için de sportif iş birliğimiz olacak' ifadelerini kullandı.