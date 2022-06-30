Tatilde talihsiz kaza!

Didem Sarı tatil için soluğu Muğla'da aldı. Dostlarıyla birlikte eğlenceli bir tatil geçiren Didem Hanım, denizde talihsiz bir kaza geçirdi. İskeleden denize balıklama atlayan Sarı, yüzünü çarptı. Kazayı hafif bir şekilde atlatan ve sosyal medya hesabından fotoğrafını yayınlayan Didem Sarı paylaşımına 'Sığ yerde balıklama atlamayın arkadaşlar' diyerek takipçilerini uyardı. 2009 yılında iş insanı İzzet Antebi ile nikah masasına oturan Didem Sarı, geçtiğimiz yıl sessiz sedasız boşanarak 12 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.