Eczacıbaşı'ndan acı veda!

İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için Yalova'daki Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası'nda tören düzenlendi. İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda 9 Haziran'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazeleri, gece saatlerinde THY'nin uçağıyla gece saatlerinde Milano'dan İstanbul Havalimanı'na getirildi. Yalova'da düzenlenen törene, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu üyeleri, hayatını kaybeden çalışanların yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Törende konuşan Bülent Eczacıbaşı, "Altuğ'a, Arif'e, İlker'e ve Serhat'a bugün veda ediyor olmak; bizlere sonsuz acı veriyor. Arkadaşlarımızın 4'ü de ideal birer aile babası, örnek yönetici, örnek çalışma arkadaşıydılar. Kuruluşlarına yıllarca başarı ve özveriyle hizmet ettiler, değer kattılar. Arkadaşlarının sevgisini ve yöneticilerinin takdirini kazandılar. Ne yazık ki; feci bir kaza onları aramızdan ayırdı. Bazen kaderin bizi baş başa bıraktığı böylesine büyük acılar karşısında ne yazık ki boynumuzu bükmekten başka çaremiz kalmıyor. Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Onları hiç unutmayacağız, hep anacağız. Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.