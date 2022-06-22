Özilhan'dan sürdürülebilir modaya destek!

Stiliyle kadınlara ilham olan sosyetenin moda tutkunu ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan artık davetlerde giyindiği kıyafetlerine para harcamayacağını ve kiralayacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde bir davete kiraladığı elbisesiyle katılan Özilhan, kıyafetin kiralık olduğunu söyleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Artık satın aldığı kıyafeti bir kere giyip gardırobuna kaldırmak istemeyen Yasemin Hanım 'ikinci el' ve 'kiralama' ile sürdürülebilir moda anlayışını benimsediğini gösterdi. Özel günler için tek sefer giyilen kıyafetlere yatırım yapmak istemeyen sosyetik güzelin paylaşımı takipçileri tarafından takdir topladı.