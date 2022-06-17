Yeni yaşa, tatilde kutlama!

Çarmıklı Holding Başkan Yardımcısı Osman Çarmıklı ile eşi Zeynep Çarmıklı yakın dostları Celal ve Şebnem Çapa ile İtalya da bir araya geldi. Birlikte tatil yapan Çamırlı ve Çapa çifti akşam yemeğinde kutlama yaptı. Şebnem Çapa'nın yeni yaşını kutlayan grup yemeğin ardından bisiklete binerek eğlenceli bir gün geçirdi. Dostlarıyla fotoğraflarını paylaşan Çapa paylaşımına, 'Dün bir seneyi daha geride bıraktım. Ben hala çocuklar gibi doğum günlerimi kutlamayı seven bir kadınım. Bu sene yine en sevdiğim yerlerden Forte dei Marmi de yeni yaşıma girdim. Teşekkürler hayat. Bu yaşıma kadar bana verdiğin tüm nimetler için' notunu düştü.